Regeringen vil give ret til at tvangsadoptere børn før fødslen

Det er et af elementerne i udspillet "Børnene Først", som regeringen onsdag præsenterer i Eigtveds Pakhus i København.

Regeringen vil give mulighed for, at et barn kan blive tvangsadopteret, allerede inden barnet er blevet født, så det straks efter fødslen kommer hjem med sin adoptivfamilie.

- Det er ikke noget, der skal anvendes i flæng, siger social- og ældreminister Astrid Krag (S) ved pressemødet.

- Det skal være en konkret og individuel vurdering i situationer, hvor man er overbevist om, at det vil være bedst for barnet, fordi forældrene ikke vil være i stand til at varetage deres opgave, siger hun.

Astrid Krag afviser, at det vil betyde, at nogle forældre vil få frataget deres retssikkerhed.

Det er kommunerne, der skal have ansvaret med at overveje permanent adoption direkte efter fødslen.

Hos interesseorganisationen Børns Vilkår ser man positivt på idéen om at kunne bortadoptere børn med det samme.

- Det kræver selvfølgelig, at der er gjort et ordentligt forarbejde, og at det er gjort i god tid, siger direktør Rasmus Kjeldahl.

Han peger på, at de nuværende regler risikerer at sende børn ud i et tumultarisk forløb, fra de er helt små.

- Inden man får set sig om, har barnet i en tidlig og meget kritisk fase af dets liv boet ved op til flere familier. Så det med at bruge adoption noget oftere, også tvangsadoption, ser vi positivt på, siger Rasmus Kjeldahl.

Statsminister Mette Frederiksen annoncerede 1. januar 2020 i sin første nytårstale som statsminister, at hun så et behov for flere tvangsfjernelser af børn.

Et udspil har været ventet i lang tid, men det er blevet forsinket på grund af coronapandemien.

Regeringens støtteparti Enhedslisten ser positive takter, men er kritisk over for elementet med tvangsadoptioner.

- De problemer, udsatte børn har, når de for eksempel er blevet omsorgssvigtet, eller deres forældre har et misbrug, forsvinder ikke med en anbringelse alene, og det gør deres kærlighed til deres forældre heller ikke.

- En anbringelse kan være nødvendig, men børn er ikke potteplanter, der bare kan plantes om, siger politisk ordfører Pernille Skipper i en skriftlig kommentar.

Regeringen vil i år afsætte knap 30 millioner kroner til udspillet.

Beløbet stiger næste år til omkring 250 millioner kroner, dernæst 500 millioner kroner i 2023, 792 millioner kroner i 2024 for til sidst fuldt indfaset at ende på cirka 762 millioner kroner varigt.

SF ser også positive takter i forslaget, men støttepartiet mener, at regeringen burde have afsat flere penge.

- Det her udspil kræver langt flere ressourcer, end regeringen lægger op til, siger socialordfører Trine Torp (SF) i en skriftlig kommentar.

- Regeringen glemmer, at det fortsat er voksne, der skal sikre barnet en tryg opvækst. Socialrådgivere, psykologer og kontaktpersoner skal have god tid til at lytte og forstå barnet, siger hun.