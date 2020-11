Regeringen vil gøre det såkaldte håndværkerfradrag, hvor man eksempelvis kan trække udgifter til privat rengøring fra, mere lukrativt for borgerne. Håbet er, at det kan være med til at sparke gang i økonomien under coronakrisen. (Arkivfoto)

Regeringen vil give rabat på privat rengøring

Står det til regeringen, bliver det til næste år en del billigere for borgere at få et firma til at komme og gøre rent eller ordne haven.

I et nyt udspil foreslår finansminister Nicolai Wammen (S) midlertidigt at hæve loftet for det beløb, man kan trække fra via den såkaldte boligjobordning.