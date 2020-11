Artiklen: Regeringen vil fordoble energiafgift for erhvervslivet

I regeringens udspil til en grøn skattereform er der ikke lagt op til at indføre en generel CO2-afgift.

Der skal skrues markant op for energiafgifterne for både industrien, landbruget og for blandt andet cementproducenten Aalborg Portland og de danske teglværker.

Det er en del af regeringens udspil til en grøn skattereform. Det skriver Børsen, som har talt med skatteminister Morten Bødskov (S) og klimaminister Dan Jørgensen (S) om udspillet, der præsenteres mandag.

- Udspillet skal være med til at holde hånden under danske arbejdspladser, samtidig med at vi kan sætte gang i den grønne omstilling, siger Morten Bødskov til Børsen.

- Med udspillet bevæger vi os i retning af en mere ensartet beskatning af CO2-udslip, siger han.

I regeringens udspil er der ikke lagt op til at indføre en generel CO2-afgift, som blandt andet Klimarådet ønsker.

I stedet vil regeringen indføre en højere energiafgift for erhvervslivet.

Afgiften skal stige med seks kroner per gigajoule. Det svarer til mere end en fordobling i forhold til i dag for industrien. Det er en femdobling for landbrug og gartnerier.

Og for cementproducenter og teglværker stiger afgiften fra nul kroner til seks kroner per gigajoule.

DR Nyheder, som har set udspillet, skriver, at erhvervslivet, som står over for højere afgifter, til gengæld får rabat på nye investeringer for i alt 4,5 milliarder kroner.

Afgifterne skal indfases fra 2023. Regeringens udspil til en skattereform vil reducere CO2-udledningen med 0,5 millioner ton frem mod 2025.