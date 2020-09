Regeringen vil fordoble Danmarks bidrag til WHO

På finansloven for 2021 vil regeringen afsætte 70 millioner kroner til WHO, mens der på finansloven for sidste år var afsat 35 millioner.

- Covid-19-pandemien har om noget understreget betydningen af internationalt samarbejde på sundhedsområdet, siger udviklingsminister Rasmus Prehn (S) i meddelelsen.

- Derfor har jeg også været bekymret over, at en stor donor som USA har valgt at trække støtten. Med en fordobling af Danmarks bidrag til WHO er vi med til at tage et globalt ansvar og styrke sundhedsindsatsen for nogle af de mest sårbare i verden.

USA's præsident, Donald Trump, trak i maj USA ud af samarbejdet med WHO. Indtil da var USA den største bidragyder til WHO på verdensplan.

USA har under coronakrisen beskyldt WHO for at være kontrolleret af Kina.

Ifølge Rasmus Prehn har den tætte sparring med WHO været afgørende for Danmarks måde at håndtere pandemien på.

- Mens vi heldigvis er lykkedes med at få kontrol over virus i Danmark, har pandemien andre steder ramt langt hårdere. Virus kender ikke landegrænser, og derfor er samarbejde, deling af viden og lokale indsatser over hele verden så utrolig vigtig - og derfor har vi også brug for et stærkt WHO, siger han.

Ud over bidraget på finansloven har Danmark i løbet af 2020 givet over 100 millioner kroner i akutte bidrag til WHO.

Det er sket over udviklingsbistanden og gennem de danske hjælpepakker, oplyser Udenrigsministeriet.

Midlerne har bidraget til WHO's arbejde med at inddæmme coronavirusset. Derudover er de blevet brugt til at opbygge sundhedskapaciteten i verdens fattigste lande.