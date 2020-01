Artiklen: Regeringen vil flytte over en milliard kroner fra by til land

Der skal flyttes flere penge fra by til land. Det er et af elementerne i S-regeringens udspil til en udligningsreform for de 98 kommuner i Danmark.

I alt 1,4 milliarder kroner skal flyttes fra hovedstadsområdet til landets øvrige kommuner, og pengene skal groft sagt rykkes fra øst til vest.

Det fremgår af udspillet, som torsdag bliver præsenteret ved et pressemøde i Finansministeriet af fungerende finansminister Morten Bødskov (S) og social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

- Forskellene mellem land og by er blevet for store. De forskelle ønsker regeringen at udligne, siger Astrid Krag.

Hun anerkender ikke, at det skulle være en lille omfordeling, at beløbet ikke er højere end 1,4 milliarder kroner.

- Vi omfordeler mere, end vi har gjort i det nuværende udligningssystem. Vi sørger for, at landkommunerne og yderkommunerne får bedre mulighed for at levere velfærd.

- Det er kommuner, der har mange ældre borgere, førtidspensionister og færre arbejdspladser end andre kommuner, siger Astrid Krag.

Der omfordeles i dag omkring 18,5 milliarder kroner mellem kommunerne.

De velhavende kommuner, som ikke mindst er centreret omkring og nord for København, kommer til at afgive flere penge til yderkommunerne, der er udfordret med økonomien.

Det gælder øerne og landdistriktskommuner i Syd-, Vest- og Nordjylland.

De fem mest velhavende kommuner i hovedstadsområdet, hvilket er Gentofte, Rudersdal, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Dragør, skal tilsammen betale 0,6 milliarder kroner.

De penge går blandt andet til kommuner, der har det svært økonomisk.

Også de store byer omkring Aarhus kommer til at bidrage.

- Regeringens udligningsreform handler om retfærdighed. Selv om man bor i en del af landet, hvor det ikke bugner med arbejdspladser, så skal familierne have adgang til ordentlig velfærd.

- Det handler om, at de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder. Det skal sikre ordentlig velfærd i alle dele af Danmark, siger Morten Bødskov.

30 yderkommuner bliver samlet tilført 950 millioner kroner. Det er kommuner som Lolland, Langeland, Guldborgsund, Tønder, Vesthimmerland og Frederikshavn.

Andre 24 øvrige kommuner får i alt tilført 250 millioner kroner ekstra.

Ikke mindst kommuner i Syd- og Vestsjælland, der har mange socialt udsatte borgere, bliver tilført flere penge.

Ifølge udspillet kommer 58 kommuner til at få en økonomisk gevinst med udligningsreformen, mens 34 kommuner vil skulle afgive mere.

For seks kommuner kommer reformens virkninger til at være omtrent neutrale.