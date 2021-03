Regeringen vil flytte beboere væk fra udsatte boligområder

- Vi har de næste ti år til at skabe en balance i vores integrationspolitik og den måde, vi bor og lever sammen på. Ellers tror jeg, at vi ender med et todelt samfund, hvor man trækker sig fra hinanden, siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) om regeringens nye udspil målrettet boligområders beboersammensætning. (Arkivfoto)

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix