Regeringen vil ende konflikt med lovindgreb

Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, og SF's gruppeformand, Jacob Mark, meddelte samtidig, at deres partier agter at stemme imod det lovindgreb.

- Det er en dårlig fornemmelse, fordi vi ikke får ændret på den uligeløn, der er i Danmark, siger Jacob Mark.

- Vi er blevet præsenteret for intet nyt. Man vil hæve mæglingsskitsen til lov, og man vil lave et indgreb og en lønkomité. Det betyder, at vi stemmer nej.

Også Mai Villadsen er frustreret over regeringens løsning:

- Det her er så dybt skuffende for vores velfærdssamfund. Jeg er rigtig bekymret for, at det her vil betyde, at rigtig mange ansatte vil flygte ud af det offentlige.

Også Dansk Folkeparti har tænkt sig stemme imod lovindgrebet.

- På det grundlag, der ligger nu, siger vi nej tak. Vi siger også nej tak til en hastebehandling, siger partiformand Kristian Thulesen Dahl.

Han mener, at konflikten har vist, at der er behov for at gentænke, hvordan faggrupper med samfundskritiske job - såsom sygeplejersker og politibetjente - undgår at stå uden våben i faglige konflikter.

- Det her viser, at der reelt ikke er nogen fri aftaleret på dele af sundhedsområdet, siger han.

- Vi risikerer, når vi ikke laver noget, der sikrer os fremover, at flere sygeplejersker søger væk, hvor vi har brug for dem.

- Socialdemokratiet gik til valg på, at der skulle komme 1000 flere sygeplejersker. Det kan de jo sige, hvis sygeplejerskerne ikke vil have stillingerne. De (regeringen, red.) risikerer at skyde sig selv og dermed alle os andre i foden.

Modsat har De Radikale tænkt sig at stemme for lovindgreb, oplyser beskæftigelsesordfører, Samira Nawa.

- Den frustration, som sygeplejerskernes konflikt udspringer af, forstår vi til fulde. Det gælder også i andre kvinde-dominerede fag, siger hun.

- Derfor er vi nødt til at finde en løsning, som er bredere end en enkelt branche eller et enkelt fag.

Efter at sygeplejerskerne stemte nej til overenskomsten på det offentlige område, gik parterne i Forligsinstitutionen. Her endte møderne med et mæglingsforslag, der indeholdt en lønstrukturskomité.

Men det var ikke nok til at overtale sygeplejerskerne. De stemte igen nej, hvilket udløste den strejke, der siden 19. juni har pågået.

Det er ikke desto mindre det forslag, som regeringen ifølge partierne vil ophøje til lov.

Et lovindgreb skal stemmes gennem Folketinget med et flertal. Men hvis lovindgrebet skal hurtigt gennem Folketinget skal det hastebehandles. Det vil i så fald kræve en dispensation fra tre fjerdedele af Folketinget.

Blot fordi man agter at stemme imod selve lovforslaget, kan partier godt stemme for, at det skal hastebehandles. Eksempelvis vil SF ifølge Jacob Mark drøfte, om partiet skal stemme for en hastebehandling.

Dansk Folkeparti vil ifølge Kristian Thulesen Dahl stemme imod en hastebehandling.