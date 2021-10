Regeringen vil bygge over 20.000 almene boliger i store byer

Er man førstegangskøber med et almindeligt job, kan det være vanskeligt at finde en bolig i en af landets større byer, og regeringen vil foreslå, at der bygges flere almene boliger, siger statsministeren i sin åbningstale.

- Vi har brug for endnu flere boliger, som er til at betale. Derfor vil regeringen gøre det muligt at opføre mere end 20.000 flere almene boliger over de næste 10-15 år, siger Mette Frederiksen (S) i Folketinget.

Som eksempel på det aktuelle problem med boliger nævner statsministeren Nørrebro i København.

Her koster en gennemsnitlig treværelses lejlighed ifølge salgsannoncer hos større ejendomsmæglere mellem 4 og 6 millioner kroner. En tilsvarende ejerlejlighed koster 3-5 millioner i Aarhus.

- Hvis de er førstegangskøbere, så er det svært. Virkelig svært, siger Mette Frederiksen.

- Danmarks hovedstad er en by, hvor folk rent faktisk lever og bor. Endnu. Det er godt. Og når man ser rundt i verden, er det ingenlunde en selvfølgelighed. Men der er alligevel et problem. Et stort problem. Mange har ikke længere råd til at bo i vores alle sammens hovedstad, uddyber hun.

I åbningstalen kobler statsministeren manglen på billige boliger i de større byer med sammenhængskraft.

Hun citerer digteren Søren Ulrik Thomsen, der beskriver 1970'ernes blandede kvarterer, hvor kontorister, akademikere og "mærkeligt gennemsigtige eksistenser" boede dør om dør.

At bo dør om dør giver, siger Mette Frederiksen, en forståelse for andre menneskers vilkår.

Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, mener, at problemet har rod i, at der i almindelighed ikke bygges tilstrækkeligt mange boliger i København, og at for mange af dem, som bygges, er for store.

- Og så er der en stærk venstrefløj i København, der stemmer nej, hver gang man skal bygge i højden, eller bygge i nærheden af en frø eller inde i byen. Det gør, at der er færre boliger, end der ellers kunne være, og det presser priserne i vejret, siger han til TV 2 efter åbningstalen.

Især Københavns Kommune har flere gange tidligere meldt ud, at man ville opføre billige boliger, men det er ofte ikke lykkedes at indfri visionerne.

- Det er jo flertallet i Folketinget, der laver lovene og bevilger pengene, og derfor har det været enormt svært at nå i mål, siger boligminister Kaare Dybvad (S).

- Hvis vi rækker hånden ud til Folketingets partier og håber at få et flertal for at lave en ambitiøs politik for at sikre billige boliger i hovedstaden, så håber vi også, at vi gennem lovgivning og økonomi kan understøtte, at vi denne gang kan komme i mål, tilføjer han.