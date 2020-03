Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) glæder sig over, at der er kommet mange gode forslag til coronarelateret forskning. (Arkivfoto)

Regeringen vil bruge 100 millioner mere på coronaforskning

For 14 dage siden meddelte regeringen, at den ville afsætte 50 millioner kroner til forskning, som kan fremme for eksempel diagnosticering eller behandling af patienter med coronavirus.

Mandag fortæller uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), at hun beder Folketingets Finansudvalg om at afsætte 100 millioner kroner yderligere til samme formål.

Det sker, efter at ni forskningsprojekter i sidste uge fik del i puljen på de 50 millioner kroner.

- Det er imponerende, så mange yderst relevante forslag til forskningsprojekter vi har modtaget, siger Ane Halsboe-Jørgensen til Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

- Derfor håber jeg, at vi kan afsætte endnu flere penge, så projekterne hurtigt kan blive sat i gang og være med til at give os viden og løsninger på nogle af de hidtil usete udfordringer, vi står over for med coronavirus, siger hun.

Det er Danmarks Innovationsfond, der står for at uddele støtten til virksomhederne.

En såkaldt fast track-ordning bliver etableret, hvilket betyder, at processen med at ansøge om og få bevilget penge kan ske ekstraordinært hurtigt i forhold til sædvanlig praksis.

- Der er en enorm idérigdom ude i virksomhederne. Derfor gælder det om at handle hurtigt og få mobiliseret virksomhederne - både de etablerede virksomheder, startups og iværksættere, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

- Det er dem, der kan udvikle eksempelvis bedre diagnostisk og andet medicinsk udstyr, teknologier til at monitorere smitten eller andre løsninger, som kan bruges i hele samfundet i kampen mod coronavirus, siger hun.