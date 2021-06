Regeringen vil bremse migration i Afrika

Han fortæller, at han mistede sine forældre under uroligheder i Cameroun og blev skilt fra sine to brødre af menneskesmuglere på vej mod Nordafrika.

Hans knugende historie lyder som fortællingen fra tusinder af andre uledsagede migrantbørn, der fra lande syd fra Sahara søger mod Nordafrika. Og herfra ofte videre mod Europa.

Alligevel er han blandt de heldige.

Hans bagvendte sorte kasket afslører, at han har farvet sit hår gult som del af den frisøruddannelse, han er ved at tage. Det sker på en dansk støttet skole en times kørsel uden for Marokkos hovedstad, Rabat.

- Gud hjælpe mig, hvis ikke jeg var endt her, siger Tchuateu Gedeom.

Han kigger væk og får tårer i øjnene, når talen falder på, hvad han vil gøre nu. Som mange andre fransktalende drenge er hans yndlingsfodboldhold Paris Saint Germain.

Han tænker på at tage til Europa, men lige nu lokker hverken den farlige tur over Middelhavet til Frankrig - eller turen tilbage til hjemlandet Cameroun, hvor familien ikke længere er.

- Det eneste jeg vil, er at finde min bror, siger Tchuateu Gedeom.

Han har fået telefonisk kontakt til broren, som er endt i Tunesien. Men organisationen bag skolen, der hjælper migranter og gadebørn, må kun hjælpe Tchuateu Gedeom tilbage til hjemlandet, Cameroun.

Så den 15-årige dreng, der savner familie, formål og land, har indtil videre valgt at blive i Marokko for at færdiggøre sin uddannelse.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) besøgte i denne uge skolen.

Han ser Tchuateu Gedeoms historie som symbol på behovet for at styrke de nordafrikanske landes mulighed for at give migranterne uddannelse og hjælp, så de ikke fortsætte deres rejse mod Europa.

- Marokko er helt central i arbejdet med eksempelvis at give den her 15-årige dreng fra Cameroun muligheden for et liv, så han ikke ender hjemløs på gaderne i Europa eller som asylansøger og dermed irregulær migrant, siger Jeppe Kofod.

Regeringen arbejder på at komme væk fra modsætningsforholdet mellem transitlandene i Nordafrika, der måske helst ser migranterne rejse videre til Europa - og så modtagerlande som Danmark, der ikke ønsker at tage imod migranter.

Både transit- og modtagerlande har en grundlæggende interesse i at ændre på et asylsystem, der ifølge Jeppe Kofod er "brudt sammen", og i stedet bekæmpe årsagerne til migration, mener han.

Spørgsmål: Danmark er et af de lande, der længe har givet den forholdsmæssigt største udviklingsbistand. Har der været et forkert fokus i det, vi har gjort hidtil?

- Vi vil gerne have større fokus på landene i Nordafrika og årsagerne til irregulær migration. Vi bruger endnu flere ressourcer, både når man ser på vores bistandskroner, men også på vores indsats for at komme i dialog med eksempelvis den marokkanske regering, siger Jeppe Kofod.

Han mødte onsdag Marokkos premierminister, Saad Dine El Otmani, og den marokkanske udenrigsminister, Nasser Bourita.

- Vi vil gerne samarbejde med Danmark om at stoppe migration, sagde Nasser Bourita efter mødet.

Han afviser dog, at Marokko vil huse et modtagecenter, hvor Danmark kan sende personer til, mens de får behandlet deres asylsøgning i Danmark.

- Marokko har været tydelig omkring muligheden for at lave såkaldte hotspots. Det er ikke noget, som Marokko overvejer overhovedet, sagde Nasser Bourita.

En udfordring for begge lande er tiltrækningskraften fra Europa. I takt med at coronaepidemien aftager, og grænserne åbnes, forventer iagttagere, at flere migranter vil søge over Middelhavet.

Spørgsmål: Er projekter som det, Tchuateu Gedeom er del af, nok til at stoppe den næste bølge, der måske er på vej?

- Vi går også ind for at styrke grænserne, så vi har styr på migrationen ind i Europa. Det gælder hele vejen ned til oprindelseslandene og transitlandene.

- Vi skal bruge alle midler fra stabiliseringsindsatser i oprindelseslandene til programmer, der kan give migranterne en ny tilværelse, siger Jeppe Kofod.