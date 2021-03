Regeringen vil beskytte havområder med fiskeriforbud

Det sker for at beskytte naturen i havet, forklarer miljøminister Lea Wermelin (S).

- Livet i havet er under pres. Derfor har vi behov for flere beskyttede områder på havet, og derfor tager vi nu et rigtig stort skridt, hvor vi sikrer, at cirka 30 procent af Danmarks havareal bliver beskyttet, siger hun.

Det er i øjeblikket cirka 19 procent af Danmarks havareal, der er beskyttet.

I 12 af de nyudpegede områder vil der i dele af områderne være et konkret forbud mod fiskeri.

Forbuddet skal sikre, at havbunden ikke bliver forstyrret, og at arter som søfjer, fisk og marsvin får bedre levevilkår.

- Vi vil gerne være med til at passe særligt godt på livet i havet lige der, siger Lea Wermelin og tilføjer, at de særligt beskyttede områder vil udgøre 4,1 procent af de danske havområder.

Ud over den udvidede havbeskyttelse har regeringen sat ind med beskyttelse af seks nye fuglebeskyttelsesområder.

Blandt andet i Flensborg Fjord og Sejerøbugten vil der være strengere regler. Det betyder, at myndighederne som udgangspunkt ikke kan give tilladelse til aktiviteter i områderne, der kan skade fuglene.

- Der er mange trækfugleruter hen over Danmark, og der er tidligere blevet gjort for lidt for at beskytte de fugle. Derfor udpeger vi nogle områder, som særligt skal give beskyttelse til blandt andet edderfugle og havlit, siger Lea Wermelin.

Fuglebeskyttelsen skaber glæde ved Dansk Ornitologisk Forening. Formand Egon Østergaard kalder det "intet mindre end fremragende, at vi nu får beskyttet vores trækfugle, langt bedre end de har været tidligere".

- Det er deres spisekammer, der er tale om, og Danmark er ekstremt vigtig for millioner af fugle, der trækker frem og tilbage mellem deres ynglepladser og deres vinterkvarter, siger han.

Hos Danmarks Naturfredningsforening ser man positivt på, at der nu kommer bedre beskyttelse af havet.

Formand Maria Reumert Gjerding holder dog fast i, at Danmark har underleveret på EU-målsætningen om, at 10 procent af havarealet skal være totalt beskyttet.

- Jeg er rigtig ærgerlig over, at ambitionsniveauet ikke er højere, siger hun.

- Vi ser fiskebestande i tilbagegang, vi ser en havbund, der er meget ødelagt, så det er helt nødvendigt, at naturen i havet får en håndsrækning, og at vi bliver mere ambitiøse på naturbeskyttelsen.

Planen for de nye havområder sendes i høring og skal senere indgå i et indsatsprogram for Danmarks havstrategi.