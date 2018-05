Regeringen vil behandle patienter så tæt på hjemmet som muligt

Hvad der skal komme i stedet forhandles derfor sammen med regionernes økonomi for 2019. Her er der forhandlinger torsdag, og står det til finansminister Kristian Jensen (V), skal der tænkes nærhed ind i den nye styringsmekanisme.

Siden midten af 00'erne har hospitalerne været underlagt et årligt krav om øget effektivisering, men kravet blev sløjet for 2018.

- Vi skal finde en moderne måde at sikre en effektiv styring ud fra de mål, vi har. Mål om at behandle patienten så tæt på bopælen som muligt, hvor vi får de praktiserende læger, speciallæger og sundhedshuse mere i spil til at løse borgernære opgaver, siger Jensen:

- Det er en af flere ting, vi gerne vil prioritere ind i den styringsmekanisme, der skal være fremadrettet.

Kravet lød på, at hospitalerne hvert år skulle yde to procent mere for de samme penge.

Regionerne mener ikke, at effektivitetskravet skal erstattes af mere styring, siger formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V).

- Vi synes, at vi har masser af styring i sundhedsvæsenet i dag. Vi synes, at det er tid til at give plads til faglighed på sygehusene til at finde gode løsninger og så bruge den styring med nationale mål, som vi allerede har i dag, siger hun.

Der skal i stedet tilføres flere penge til sundhedsvæsenet, mener regionerne, uden at ville sætte tal på.

Løftet skal dog være større end sidste år, hvor driften af sundhedsvæsenet blev løftet med 500 millioner kroner i forhold til året før, siger Lose.

Finansminister Kristian Jensen vil ikke løfte sløret for, hvilket tal han har med til forhandlingerne. Han mener ikke, at der ikke kan snakkes beløb, før parterne er blevet enige om, hvilke opgaver regionerne skal løfte i fremtiden.

- Det eneste tal, jeg har med, er 29. maj, som er næste gang, vi mødes. Resten er til forhandling, siger Kristian Jensen.