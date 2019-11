Regeringen vil begrænse kviklån med ÅOP-loft

- Vi går ind i forhandlingerne med et klart mål, og det er at tage et opgør med de fuldstændigt ublu kviklån. De skaber et dårligere Danmark, de skaber sociale problemer for udsatte borgere, og de fængsler unge i gældsspiraler, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) til avisen.

I et forsøg på at tage et opgør med de kviklån, der fanger mennesker i uoverskuelig gæld, ønsker regeringen et loft på 25 over de årlige omkostninger i procent (ÅOP). Det skriver Jyllands-Posten.

- Et ÅOP-loft på 25 er det, der skal til for at lukke den del af markedet, som ødelægger folks liv.

ÅOP står for årlige omkostninger i procent. Et ÅOP-loft sætter en grænse for, hvor høje de årlige omkostninger på et lån må være i forhold til lånets størrelse.

Ifølge et notat fra Erhvervsministeriet løber de årlige omkostninger for kviklån op til 700-800 procent.

Alle erhvervsordførere fra alle Folketingets partier mødes onsdag klokken 10.45 til såkaldt sættemøde om kviklån.

Venstres forbrugerordfører, Torsten Schack Petersen, erkender, at situationen med de skyhøje renter på kviklån er uholdbar. Han vil dog ikke på forhånd forholde sig til et ÅOP-loft på 25.

For tre år siden forsøgte man også at dæmme op for lånevirksomhederne med lovgivning ved at indføre reglen om, at der skal gå 48 timer fra, at man modtager et tilbud om et kortfristet lån, til man kan takke ja til lånet.

Den regel blev indført i januar 2017, men mange lånevirksomheder ændrede den tekniske betegnelse fra lån til kassekredit, som ikke var omfattet af reglen om de 48 timers betænkningstid.