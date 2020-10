Regeringen vil afsætte ti klimamilliarder frem til 2025

Statsminister Mette Frederiksen (S) foreslår i sin tale ved Folketingets åbning et "grønt råderum" på to milliarder kroner årligt. Pengene skal hvert år frem mod 2025 kunne bruges på grøn omstilling.

Danmark skal med andre ord bruge genopretningen oven på corona-nedlukningen på samtidig at få gang i den grønne omstilling, siger Mette Frederiksen.

- Til vores gode samarbejdspartnere i både SF, Radikale Venstre og Enhedslisten: Vi forstår jeres utålmodighed. For det haster med at tage beslutningerne, hvis vi skal nå vores fælles mål.

- Derfor også en klar tilkendegivelse i dag: Vi skal bruge den økonomiske genopretning til at indfri vores løfte om en ambitiøs grøn omstilling.

- Vi foreslår derfor et nyt grønt råderum på to milliarder kroner årligt frem til 2025, så vi sammen skaber vished om de grønne investeringer i de kommende år, siger Mette Frederiksen.

De i alt ti milliarder kroner frem til 2025 skal ifølge statsministeren hentes fra finansloven og fra EU's genopretningsfond. Det bliver i talen ikke uddybet, hvad pengene mere konkret skal bruges på.

Mette Frederiksen gentager dog samtidig, at den grønne omstilling ikke må skabe problemer i andre dele af samfundet.

- Regeringen har tre afgørende hensyn: Vi skal blive ved med at træffe klimabeslutninger på en måde, som skaber arbejdspladser i stedet for at lukke dem. Uligheden må ikke stige. Og vi skal fortsat have råd til velfærd.

Udmeldingen kommer efter tiltagende kritik fra støttepartierne De Radikale, SF og Enhedslisten. De tre partier mener, at regeringen er ved at svigte den lovfæstede målsætning om 70 procents reduktion i drivhusgasserne i 2030.

Det afviser statsministeren i åbningstalen.

- Lad mig sige det, så det ikke kan misforstås: 70 procents målsætningen er lovfæstet, vedtaget og besluttet. Og vi står fast på den, siger Mette Frederiksen.

Støttepartierne er dog bange for, at regeringen vil udskyde de nødvendige beslutninger, så kommende regeringer får svært ved at nå målet.

Støttepartierne kritiserer især regeringen for i stigende grad at lægge vægt på den såkaldte hockeystav. Den skal illustrere, at hvis man venter med at træffe store beslutninger nu, så kan kommende klimateknologi hjælpe til at indfri målet i stor hast i de sidste år mod 2030.

Mette Frederiksen afviser dog, at regeringen blot krydser fingre for hjælp fra fremtidig teknologi.

- Det handler ikke om at "satse" på ny teknologi. Satse er noget, man gør på travbanen. Det handler om at skabe teknologien ved at investere, siger Mette Frederiksen.

Hun fastslår, at der er brug for ny teknologi, ellers bliver omkostningerne ved den grønne omstilling for store, mener Mette Frederiksen.

- Danmark skal være et udstillingsvindue for verden. Men ingen vil følge os, hvis vores vej er dyr, uoverskuelig og socialt uretfærdig, siger Mette Frederiksen.

SF-formand Pia Olsen Dyhr fastholder efter talen, at der mangler et "tydeligt grønt lederskab".

- Den grønne omstilling kræver lederskab og handlekraft, og det savner jeg desværre stadig fra vores statsminister. Det er godt, at der kommer penge på bordet nu, men beløbet er langt fra nok og betydeligt mindre end de penge, vi vil få fra EU's coronafond, siger Olsen Dyhr.