Regeringen venter med at fremlægge scenarier for genåbning

Hvad skal der til, for at regeringen begynder at genåbne Danmark, så danskerne kan vende tilbage til arbejdspladser, skoler og daginstitutioner?

Det spørgsmål bliver stillet med stadig større hyppighed til regeringens medlemmer. Men det er endnu for tidligt at fremlægge klare scenarier for en genåbning, i en situation hvor smittetallet fortsat stiger.