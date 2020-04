Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde onsdag i Folketingssalen, at regeringen i næste uge vil præsentere en plan for, i hvilken rækkefølge Danmark kan komme til at genåbne. Oppositionen har med Venstre i spidsen gennem noget tid efterlyst netop en plan med et mere langsigtet perspektiv under coronakrisen.

Regeringen varsler langsigtet genåbningsplan

I næste uge vil regeringen fremlægge en langsigtet plan for, hvordan rækkefølgen skal være i genåbningen af Danmark under coronakrisen.

Oppositionen har efterspurgt den i lang tid, men nu er den ved at være på trapperne. En langsigtet plan for rækkefølgen i genåbningen af Danmark under coronakrisen.

