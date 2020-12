Regeringen udvider nødpasning for de yngste elever

For at flere forældre i den offentlige og private sektor kan gå på arbejde under de forlængede restriktioner, udvides adgangen til nødpasning for visse elever.

Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

Udvidelsen gælder for elever i 0.-4. klasse, så forældre, der har behov for pasning for at kunne varetage deres job i den private eller offentlige sektor, kan få passet deres børn.

Førhen var ordningen kun tiltænkt de børns forældre, der varetager kritiske funktioner. Men ordningen udvides nu, så den også omfatter forældre, der for eksempel ikke kan arbejde hjemmefra.

Tirsdag aften forlængede regeringen de nuværende restriktioner med to uger frem til og med 17. januar.