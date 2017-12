Regeringen udskyder udflytning af tusindvis af statsjob

- Vi har jo annonceret, at der vil komme en ny runde her i december måned, men vi må samtidig bare erkende, at der stadig udestår noget arbejde, som gør, at det først bliver i januar måned, vi er klar med præsentationen.

Under sin åbningstale 3. oktober lagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ellers op til at give flere kommuner ude i landet en tidlig julegave ved at annoncere flytningen af tusindvis af statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet i december.

Men det når regeringen altså ikke.

I begyndelsen af december slog formand for Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer, Peter Juel Jensen (V), ligeledes fast, at der ville komme en tidlig julegave til mange af landets kommuner i form af statsjob.

Men den tidlige julegave bliver altså annulleret i første omgang, siger Sophie Løhde, der dog over for DR Nyheder forsikrer, at planen præsenteres i januar.

- Jeg vil ikke haste et eller andet på plads to minutter i lukketid før jul. Det er ikke ordentligt overfor de berørte medarbejdere og deres familier, synes jeg. Derfor synes jeg også, at det er mere ordentligt, at vi siger nu, at det bliver i januar.

Regeringen forsøger i øjeblikket i al hast at lukke en aftale om udlændingestramninger og en skattereform med Dansk Folkeparti før jul.

Sophie Løhde afviser, at det er de tumultariske forhandlinger, der forsinker præsentationen af udflytningens anden etape.

- Det har sådan set ikke nogen betydning for det her, siger hun til DR Nyheder.

- Man må gerne lave alle sine spændende spekulationer, men kendsgerningerne er bare, at vi ganske enkelt ikke er færdige endnu, fordi der udestår noget arbejde med at få forberedt den næste runde af flytningen af statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet og ind i resten af landet.

I 2015 præsenterede regeringen en plan for udflytningen af omkring 3900 statslige arbejdspladser. Flere end 2500 af arbejdspladserne er blevet flyttet.