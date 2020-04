Regeringen udskyder klima- og velfærdsplaner

Regeringen udskyder 39 lovforslag, der ellers skulle være behandlet inden sommerferien. Det svarer til 40 procent af de planlagte lovforslag.

Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Udsættelsen skyldes ifølge regeringen coronakrisen, der har taget store dele af Folketingets og regeringens tid siden marts. Lovforslagene er udskudt til næste folketingsår, der begynder i oktober.

- I lyset af den alvorlige situation, som Danmark befinder sig i, har regeringen udskudt 39 lovforslag. Regeringen finder en yderligere udskydelse hensigtsmæssig og går gerne i dialog med Folketinget herom, hedder det i pressemeddelelsen.

Her står der også, at regeringens politiske prioriteter som "tidlig tilbagetrækning, klima og en ny flerårsaftale for politiet" ikke er ændret, men:

- Lovgivningen herom kan sandsynligvis ikke nå at blive fremsat i indeværende samling, men vil blive fremsat så snart, det er muligt.

I et vedhæftet katalog over de lovforslag, regeringen udskyder, er blandt andet lov om tidligere tilbagetrækning. Det er den meget diskuterede plan for at sikre tidligere pension til nedslidte.

Her findes også den velfærdslov, der skulle sikre, at der sættes penge af til det stigende antal børn og ældre i befolkningen.

Hvad der dog stadig er på listen over lovgivning, regeringen vil gennemføre i år, er eksempelvis lov mod fremmedkrigere, øget overvågning, en række love på skatteområdet og den meget omtalte samtykkebaserede voldtægtslov.

- Dét, der var vigtigt før corona, er også vigtigt efter corona. Jeg glæder mig til, at vi kan komme videre med de politiske forhandlinger, der i en periode har været udskudt, lyder det fra statsministeren.

Der har tidligere været talt om, hvorvidt Folketinget skulle udskyde sin sommerferie for at kunne behandle lovforslag. Det ser ud vil at ske i en vis udstrækning.

I et brev til Folketinget skriver Mette Frederiksen (S):

- Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at erklære mig enig i det udbredte ønske blandt Folketingets partier om at kunne slutte mødeperioden senest med udgangen af juni.