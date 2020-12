Mogens Jensen trak sig fra sine ministerposter i november efter stærkt pres, fordi det kom frem, at der ikke var lovhjemmel til, at alle mink var beordret aflivet. (Arkivfoto)

Regeringen udpeger Mogens Jensen til formand for teater

Kulturministeren har udpeget tidligere fødevareminister Mogens Jensen til bestyrelsespost for Folketeatret.

Den tidligere fødevareminister Mogens Jensen (S) er blevet udpeget til at være formand i bestyrelsen for Folketeatret i København af kulturminister Joy Mogensen (S).

Det oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Mogens Jensen trak sig 18. november som fødevareminister efter at have været under hård kritik i sagen om aflivning af alle landets mink.

Han trak sig med den begrundelse, at han havde mistet tilliden fra Folketinget. Det skete i forlængelse af, at der uden lovhjemmel blev givet en ordre om at aflive alle mink i Danmark.

Jensens post i Folketeatret kommer til at vare i minimum to år, fordi halvdelen af bestyrelsernes medlemmer udpeges hvert andet år.

Folketeatret ligger i det indre København og er Danmarks ældste folkelige teater. Det er over 160 år gammelt.

I alt er der udpeget medlemmer til fem teaterbestyrelser af Joy Mogensen. Om udpegelsen siger ministeren:

- Både nye kræfter og garvede bestyrelsesmedlemmer for fem store teatre har sagt ja til at være med, når teatrene skal videre på deres færd ud at nå nye publikumsgrupper med skønne scenekunstoplevelser.

- Hver især har de gode kompetencer med sig, som de er villige til at sætte i spil for at gøre teatrene til endnu stærkere medspillere i det danske samfund, siger hun i meddelelsen.

I denne udpegning til teaterbestyrelserne har kulturministeren, teatrenes medarbejdere og Det Københavnske Teatersamarbejde udpeget eller genudpeget medlemmer.

Mogens Jensen har tidligere været kulturordfører for Socialdemokratiet, før han efter folketingsvalget i 2019 blev udpeget som minister for fødevarer, fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde.

Mange havde forventet, at Jensen på grund af sit mangeårige engagement i dansk kulturliv ville blive udnævnt til kulturminister.

Han har tidligere haft bestyrelsesposter i en række kulturelle organisationer og fonde siden 1980'erne. Heriblandt foreningen Kunst på Arbejdspladsen og Björn Afzelius' Internationale Kulturfond.

Han har også været medlem af repræsentantskaberne for Statens Kunstråd og Statens Kunstfond.