Regeringen trækker i land i sag om flerkoneri

Regeringen vil alligevel ikke acceptere, at evakuerede afghanere har flere koner eller mindreårige ægtefæller.

Det oplyser Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- I næste uge planlægger jeg at fremsætte et lovforslag for Folketinget, der vil give de evakuerede afghanere mulighed for at søge et toårigt opholdsgrundlag.

- Lovforslaget bliver ændret på flere punkter i forhold til den tekst, der har været i høring. Det betyder blandt andet, at vi ikke vil anerkende flere ægtefæller eller mindreårige ægtefæller som grundlag for en opholdstilladelse efter særloven, lyder det i kommentaren.

Jyllands-Posten har tidligere torsdag skrevet, at regeringen ville godtage flerkoneri og mindreårige ægtefæller i den nye særlov om ophold til evakuerede fra Afghanistan.

Det fremgik af et lovudkast, der var sendt i høring.

Af lovudkastet fremgik det, at forholdene under evakueringen i Afghanistan var komplicerede, hvilket medførte, at der er eller kan have være blevet evakueret udlændinge, der ikke var omfattet af den politiske aftale, som et flertal i Folketinget indgik 11. august i år.

- Det er Udlændinge- og Integrationsministeriets opfattelse, at sådanne udlændinge under de givne omstændigheder tillige bør kunne meddeles opholdstilladelse, lyder det i udkastet, som Mattias Tesfaye nu vil ændre.

Udkastet mødte stor kritik fra blandt andet Venstre, som var med i aftalen fra august.

Partiets integrationsordfører Morten Dahlin kaldte det et klokkeklart aftalebrud og krævede, at regeringen ændrede udkastet.

Da Jyllands-Posten konfronterede Mattias Tesfaye med lovudkastet sagde han i et skriftligt svar, at tvangsægteskaber med mindreårige og flerkoneri er frygtelige middelalderlige fænomener, som regeringen hverken nu eller fremover vil acceptere.

- Hvis myndighederne opdager afghanere, der er udsat for de slags, skal vi selvfølgelig ikke afskære dem fra opholdstilladelse med risiko for, at de bliver udsendt.

- De er jo ofre. Så vi må sikre, at de får deres frihed, og at de sociale myndigheder om nødvendigt står klar, lød det i det skriftlige svar.

Det har ikke været muligt at få et interview med Mattias Tesfaye torsdag aften.