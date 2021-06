Regeringen tillader op til 5000 stående festivalgæster

Antallet af stående publikum, der må deltage til udendørs arrangementer som festivaler, øges 1. juli fra 2000 til 5000.

Det oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Den tidligere aftale, som blev lavet i forbindelse med den generelle genåbning af Danmark, var, at eksempelvis festivaler måtte samle i alt 2000 gæster i sektioner af højst 1000 mennesker.

Men efter dialog med brancheorganisationerne Dansk Live, Dansk Erhverv og Dansk Industri er det blevet besluttet, at det samlede antal deltagere kan hæves.

- Det er dejligt, at det nu bliver muligt at samles flere til sommerens festivaler, koncerter og andre udendørs arrangementer. Jeg håber, at det lykkes branchen at give publikum nogle gode oplevelser, siger kulturminister Joy Mogensen (S) i pressemeddelelsen.

Dansk Industri glæder sig over de lempede regler, men understreger, at der stadig er aktører, der har brug for lempelser af sektioneringsreglerne for at få gavn af det hævede loft for antal deltagere.

- Der er stadig virksomheder som for eksempel Tivoli, der intet får ud af en lempelse af forsamlingsloftet, så længe de er pålagt så strikse krav om areal og sektioner med videre, som gælder i dag, siger vicedirektør Henriette Søltoft i et skriftligt svar.

Joy Mogensen siger i pressemeddelelsen, at genåbningen for større publikum kan have konsekvenser for arrangørernes muligheder for kompensation.

Det står dog i pressemeddelelsen, at arrangører, der alligevel må aflyse deres begivenhed for 2-5000 deltagere, stadig kan få del i hjælpepakken fra arrangørordningen.

Ud over de samme gamle regler om sektionering, gælder der også stadig de samme regler om værnemidler og coronapas.

Deltagere skal kunne fremvise et gyldigt coronapas, som kan være dokumentation for, at man er blevet vaccineret, eller et negativt testsvar.

Hvis man bruger svar fra en lyntest som coronapas, må ens coronaprøve ikke være mere end 72 timer gammel. Hvis det er en PCR-test, må prøven være op til 96 timer gammel.