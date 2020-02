Regeringen med fungerende finansminister Morten Bødskov (S) og social- og indenrigsminister Astrid Krag har fremlagt dele af deres udspil om en reform af udligningssystemet. De har endnu ikke præsenteret regnskabet bag, hvorfor nogle kommuner skal have mere, og hvorfor andre skal have mindre.

Regeringen tilgodeser kommuner med mange udlændinge

Den socialdemokratiske regerings udspil til en ny økonomisk omfordeling mellem landets kommuner skærer ikke markant i kompensation for udlændinge, som eksperter ellers har anbefalet.

Det skriver Jyllands-Posten.

Regeringen vil lave en reform af ordningen for udligning. Det er en økonomisk omfordeling mellem kommunerne.

Omfordeling tager blandt andet højde for, hvad det koster kommunerne at have udlændinge boende. I 2018 fandt et ekspertudvalg frem til, at kommunerne havde fået for meget i kompensation.

2,4 milliarder kroner for meget hvert år.

Men ifølge Jyllands-Posten vil regeringen blot skære 0,9 milliarder i udligningen for udlændinge. Altså ikke nær så meget, som eksperterne anbefalede.

Det er et gode for kommuner med mange udlændinge. Det vurderer projektchef Niels Jørgen Mau Pedersen fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive).

- Når man justerer mindre på udlændingeudligningen, end der var lagt op til, bliver kommuner med mange udlændinge ramt mindre, siger Niels Jørgen Mau Pedersen til Jyllands-Posten.

Manøvren betyder, at en række især socialdemokratiske kommuner på den københavnske vestegn slipper for en millionregning.

Også landets største S-kommuner som Aarhus og København bliver stillet bedre i omlægningen end anbefalet.

Derudover vil regeringen øge kompensationen for udlændinge. Både gennem den generelle udligning og ved at indføre et nyt tilskud til hovedstadskommuner, hvor "en høj andel af udlændinge" giver flere penge.

I S-kommunen Ishøj er en tredjedel af indbyggerne udlændinge. Kommunen stod ifølge de faglige anbefalinger til at miste mellem 28 og 55 millioner kroner årligt.

Med regeringens forslag vil Ishøj i stedet få tilført yderligere 34 millioner kroner.

Venstre anklager regeringen for at "forgylde" egne borgmestre.

- Regeringen vil overbetale socialdemokratiske borgmestre med mange udlændinge på bekostning af velfærden i resten af Danmark, siger politisk ordfører Sophie Løhde (V) til Jyllands-Posten.

Regeringen afviser kritikken. Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) fastslår, at det vil hjælpe kommuner ramt af en "fejlslagen integration".

- Grundlæggende er det et politisk valg om at ville holde hånden under de kommuner, der er mest trængt, siger hun til Jyllands-Posten.