Regeringen til butikker: Hav håndsprit og håndvask klar til kunder

Regeringen vil have, at kunder så vidt muligt skal kunne vaske eller afspritte hænder i butikker landet over.

Det oplyser statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde tirsdag aften.

- Der skal være plads nok. Kunderne skal kunne vaske hænder og spritte af. Der skal være god afstand både i køerne, og når man kigger på varer, siger statsministeren.