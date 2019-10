Regeringen stopper arbejde om prostitueredes vilkår

Men arbejdsgruppen bliver nu nedlagt.

Arbejdsgruppen havde blandt andet til opgave at klarlægge muligheder for at sikre prostituerede ret til arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge.

- Det er i mine øjne helt forkert og en mærkelig forskønnelse at tale om prostitution som et erhverv på lige linje med det at være tømrer eller folkeskolelærer. Prostitution er først og fremmest et socialt problem.

- Vi vil meget gerne være med til at forbedre forholdene for mennesker i prostitution. Faktisk ønsker vi at gøre det mere ambitiøst og række hånden længere ud, end den tidligere regering gjorde, siger Astrid Krag til Ritzau.

Problemet med den nu lukkede arbejdsgruppe er ifølge ministeren, at den betragtede spørgsmål om sexarbejderes vilkår som erhvervspolitik.

Men det politiske fokus skal hellere være på de store sociale problemer, som mange prostituerede kæmper med, mener Astrid Krag.

- Det kommer med en meget høj pris at være i prostitution, siger hun.

Regeringen vil derfor arbejde for at hjælpe flere kvinder ud af prostitution og løfte deres livskvalitet og har foreslået en exitpakke for prostituerede i sit udspil til finansloven for 2020.

Det var imidlertid også en del af den nu nedlagte arbejdsgruppes arbejde at komme med anbefalinger til, hvordan kvinder kan hjælpes ud af prostitution.

Hos organisationen Gadejuristen, der undervejs har bistået arbejdsgruppen, kalder man lukningen "et tilbageskridt for sexarbejdere".

Gadejuristen yder retshjælp til udsatte mennesker i Danmark.

- Det her var en ny måde at se sexarbejde på, hvor man satte fagfolk, ngo'er og sexarbejdere sammen for at kigge på, hvordan man kan skabe bedre vilkår, siger Maja Løvbjerg Hansen fra Gadejuristen til Politiken.

Hos KFUK's Sociale Arbejde, der driver væresteder for prostituerede, glæder man sig til gengæld over nedlæggelsen af arbejdsgruppen.

Det skyldes, at den ifølge organisationens udviklingschef, Marie Louise Løvengreen, havde fokus på rettighederne hos en lille gruppe "stærke" prostituerede - og ikke de mest udsatte sexarbejdere.