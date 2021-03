Regeringen starter nyt partnerskab med erhvervslivet

Digitalisering skal være en drivkraft for Danmark og ikke mindst den grønne omstilling. Derfor vil Danmark få en samlet digitaliseringsstrategi, som erhvervslivet skal bidrage til i et digitaliseringspartnerskab.

Det skriver Finansministeriet i en pressemeddelelse.

- Vores stærke position må ikke blive en sovepude. Derfor etablerer vi nu digitaliseringspartnerskabet, som med anbefalinger skal udfordre og styrke grundlaget for regeringens kommende digitaliseringsstrategi.

- Den digitale dagsorden er helt central i regeringens reformspor, og det er helt afgørende for danske virksomheder, vores konkurrenceevne og for dansk økonomi i det hele taget, at vi fastholder vores position som et af de lande i verden, der er længst med digitaliseringen, skriver finansminister Nicolai Wammen (S) i meddelelsen.

Der vil være 27 medlemmer af partnerskabet. De tæller blandt andre direktør for Netcompany André Rogaczewski, Dansk Industris Lars Sandahl Sørensen og formændene for Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

I spidsen for partnerskabet vil stå Jim Hagemann Snabe. Han er bestyrelsesformand for A.P. Møller - Mærsk og Siemens.

- I Danmark har vi mange virksomheder, som er rigtig gode til digitale løsninger.

- Men jeg er også klar over, at en digital omstilling kan være et stort bjerg at bestige - især for små og mellemstore virksomheder. Derfor er det vigtigt, at vi samarbejder med erhvervslivet om en digitaliseringsstrategi, skriver erhvervsminister Simon Kollerup (S) i meddelelsen.

Dansk Industri hilser det nye partnerskab velkomment:

- Jeg er derfor rigtig glad for, at regeringen nu etablerer et digitaliseringspartnerskab med erhvervslivet, så vi sammen kan finde løsningerne, der både får os helskindet ud af krisen og styrket ind i fremtiden, skriver direktør Lars Sandahl Sørensen.

Partnerskabet skal behandle en række emner, der blandt andet tæller fremtidens offentlige sektor, digitale erhverv og arbejdspladser og et datadrevet samfund.

Danske Regioners formand, Stephanie Lose (V), kalder det et godt initiativ.

- Jeg har store forhåbninger til, at partnerskabet vil være med til styrke Danmarks position som et af de lande i verden, hvor den offentlige sektor og det private erhvervsliv er allerbedst til at samarbejde om velfungerende digitale løsninger til gavn for både borgernes velfærd og bundlinjen i danske virksomheder, siger Lose i en skriftlig kommentar.

Thomas Kastrup-Larsen (S) er formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg. Her er der fokus på eksempelvis de ældre.

- Under coronakrisen er det blevet ekstra tydeligt, at der er brug for at finde veje for de situationer, hvor borgere ikke kan være eller ikke er så digitale.

- Derfor er det vigtigt, at vi kigger på, hvordan alle borgere er med, når de analoge veje mange steder lukkes eller bliver vanskeligere og dyrere at anvende.

- Det gælder både for den ældre, der ikke kan begå sig i det digitale univers, for borgeren med et fysisk eller psykisk handicap, som har udfordringer i hverdagen, og for den socialt udsatte, hvis muligheder for at tilgå digitale løsninger er begrænset, siger han i en pressemeddelelse.