Regeringen skrotter arbejde om prostitueredes vilkår

En tværministeriel arbejdsgruppe, der blev nedsat under VLAK-regeringen, har siden januar undersøgt, hvordan prostitueredes vilkår kan forbedres.

Men arbejdsgruppen bliver nu nedlagt.

- For mig giver det ikke mening at gå videre ned ad det spor, hvor man anskuer prostitution på en forkert måde.

- Vi mener ikke, at vi skal have nogen konklusioner, der handler om, hvordan vi kan gøre prostitution til et anerkendt erhverv, siger Astrid Krag til Politiken.

Arbejdsgruppen havde blandt andet til opgave at klarlægge muligheder for at sikre prostituerede ret til arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge.

Derudover skulle arbejdsgruppen komme med anbefalinger til en indsats, der kunne give bedre muligheder for en vej ud af prostitution.

Det var daværende børne- og socialminister Mai Mercado (K), der nedsatte den nu opløste arbejdsgruppe. Hun ærgrer sig over sin efterfølgers beslutning.

- Det er så hyklerisk, at vi gerne vil have deres skatteindbetalinger, men vi vil ikke give dem rettigheder, som modsvarer de skatteindbetalinger. Jeg kan næsten ikke holde det ud, siger Mai Mercado til Politiken.

Hos organisationen Gadejuristen, der undervejs har bistået arbejdsgruppen, kalder man lukningen "et tilbageskridt for sexarbejdere".

Gadejuristen yder retshjælp til udsatte mennesker i Danmark.

- Det her var en ny måde at se sexarbejde på, hvor man satte fagfolk, ngo'er og sexarbejdere sammen for at kigge på, hvordan man kan skabe bedre vilkår.

- Det projekt hilste vi meget velkommen. Derfor er det rigtig ærgerligt og beklageligt, at regeringen lukker det arbejde nu, siger Maja Løvbjerg Hansen fra Gadejuristen til Politiken.