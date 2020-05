Regeringen skal melde ud om grænseåbning inden 1. juni

Statsminister Mette Frederiksen (S) skulle onsdag og torsdag forhandle med Folketingets partier om genåbningens fase 2. Forud for aftenens møde fastslog Mette Frederiksen, at regeringens prioriteter er genåbning af hele detailhandelen, herunder storcentre. At restauranter og cafeer kan begynde at åbne igen, og at de store skolebørn får mulighed for at få mere af deres hverdag tilbage.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix