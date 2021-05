Regeringen skal komme med bud på udfasning af coronapas

Regeringen og partierne bag aftalen om genåbning af Danmark er fredag blevet enige om, at regeringen skal lave et oplæg til, hvordan coronapasset skal udfases.

Det oplyser Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen.

I aftalen fra marts om genåbning af Danmark blev regeringen og partierne bag enige om, at coronapasset skal være et midlertidigt redskab, der kan muliggøre en hurtigere genåbning end ellers.

Sådan blev det formuleret i aftalen:

- Aftalepartierne er enige om en "solnedgangsklausul" på anvendelsen af coronapasset til andre aktiviteter end turisme og rejser.

Et bredt flertal med Enhedslisten, De Radikale, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har ønsket, at der bliver lavet en trinvis plan for dette.

I dag fungerer coronapasset som en billet, der skal vises for at få adgang til forskellige dele af samfundet.

Blandt andet erhvervslivet har luftet utilfredshed med, at det eksempelvis er caféer og restauranter, der skal stå for kontrol af passet i stedet for myndighederne.

Dansk Erhvervs administrerende direktør, Brian Mikkelsen, tager derfor imod resultatet af fredagens møde med glæde.

- Det skal selvfølgelig ikke eksistere for evigt, og derfor giver det god mening allerede nu at se på en udfasning, siger han i en skriftlig kommentar.

Flere partier har før mødet fredag givet udtryk for, at der kan laves en såkaldt kørekortsmodel, inden kravet om coronapas bortfalder helt.

- Det vil sige, at det bliver op til den enkelte dansker at have sit coronapas i orden, som når man for eksempel skal køre bil. Det vil samtidig spare erhvervslivet for en stor byrde, siger Brian Mikkelsen.