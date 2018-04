Regeringen siger nej til forbud mod omskæring af drenge

Regeringen er imod et forbud mod omskæring af drenge, oplyser justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til DR Nyheder.

- Regeringens holdning er, at når man balancerer alting og afvejer det, så er det, at man ikke skal have et forbud - den status quo vi kender i dag - bliver ved med at fortsætte. Det er i øvrigt også mit eget synspunkt, siger han.