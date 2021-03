Regeringen siger nej til 16-årige på store knallerter

Det siger transportminister Benny Engelbrecht (S), forud for at et sådant forslag fra de borgerlige partier torsdag skal førstebehandles.

Han fortsår godt ønsket om at fremme mobilitet uden for store byer for unge mennesker, som er kommet fra partierne. Det er dog også et spørgsmål om færdselssikkerhed, mener han.

- Når man vejer de skåle op over for hinanden, er det klart, at der findes andre og bedre måder at fremme mobiliteten end at sænke aldersgrænsen for de store knallerter, som kører meget stærkt, siger ministeren.

Socialdemokratiet havde overvejet at gå med på forslaget. Men det har en vurdering fra Færdselskommissionen nu sat en stopper for.

- Kommissionen er meget, meget klar i sit høringssvar. 11 ud af 12 af de høringssvar, der ligger fra kommissionens medlemmer, fraråder meget klart, at man sænker aldersgrænse ud fra et spørgsmål om færdselssikkerhed.

- Det kan jeg selvfølgelig ikke sidde overhørig. Derfor er forslaget fra de borgerlige partier ikke et, regeringen kan støtte, siger Benny Engelbrecht.

Lovforslaget blev oprindeligt fremsat i 2019, men blev udskudt blandt andet på grund af folketingsvalget.