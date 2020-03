Finansminister Nicolai Wammen (S) præsenterede torsdag på et pressemøder flere nye initiativer, der skal hjælper virksomhederne igennem de problemer, som coronavirusset har medført.

Regeringen sender milliarder til erhvervslivet i ny hjælpepakke

Regeringen lancerer torsdag endnu en hjælpepakke til erhvervslivet som følge af situationen med coronavirus, der presser økonomien for mange virksomheder.

Finansminister Nicolai Wammen (S) siger på et pressemøde, at den samlede regning for staten kan blive på omkring tre milliarder kroner for de fire initiativer, som lanceres torsdag.

- Det er penge, vi tager af kassen, og det kan vi gøre, fordi dansk økonomi er stærk og robust, siger han.

Finansministeren har ved pressemødet selskab af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Et af tiltagene går ud på, at regeringen vil give virksomheder refusion fra dag et, hvis medarbejdere er syge af coronavirus eller er i karantæne.

Sygedagpengesystemets såkaldte arbejdsgiverperiode skal dermed suspenderes.

- Vi igangsætter en række initiativer, der kan afbøde de værste konsekvenser, siger Peter Hummelgaard.

- I morgen (fredag, red.) vil regeringen fremlægge en særlov, der suspenderer arbejdsgiverperioden, så arbejdsgiveren ikke hæfter for løn de første 30 sygedage.

- Det gælder smittede, og folk der har været i karantæne, siger beskæftigelsesministeren.

Et andet initiativ består af, at den såkaldte kontracykliske kapitalbuffer i bankerne frigives med det samme.

Det skal give banker og pengeinstitutter bedre muligheder for at modstå tab, uden at de skal begrænse deres udlån.

Ifølge regeringen skal det kunne frigøre helt op mod 200 milliarder kroner til nye udlån.

Et tredje initiativ er to nye garantiordninger, hvor den ene er målrettet store virksomheder og kommer til at fungere på markedsvilkår.

Den anden garantiordning er rettet mod små og mellemstore virksomheder. Den indebærer en lavere garantiprovision, som der bliver sat en statslig tabsramme på en milliard kroner af til.

Det sidste tiltag er beregnet til at gøre ordningen med arbejdsfordeling mere fleksibel.

Det betyder, at virksomheder skal kunne sætte medarbejdere ned i tid i en midlertidig periode, og de pågældende medarbejdere skal så kunne få supplerende dagpenge.

Senere torsdag har Nationalbanken meddelt, at den følger Den Europæiske Centralbanks eksempel. Den fastholder dermed sine ledende rentesatser, ligesom der tilbydes en ekstraordinær lånemulighed til bankerne.

Lånene vil første gang blive tilbudt den 20. marts og ordningen vil fortsætte, så længe Nationalbanken finder det nødvendigt.