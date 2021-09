Regeringen sender lovforslag om ændrede logningsregler i høring

Regeringen har sendt et lovforslag om en ændring af de danske regler for logning i høring.

En EU-dom fra sidste år betyder, at Danmark bliver nødt til at ændre reglerne for, hvordan man logger oplysninger til at bekæmpe kriminalitet og forbrydelser.

Dommen præciserede, at den generelle og udifferentierede logning, som blandt andet Danmark praktiserer, strider mod EU-reglerne.

EU-dommen svækker i regeringens øjne mulighederne for at efterforske kriminalitet.

- Logning er et vigtigt redskab for vores politi, og en ændring af reglerne vil få konsekvenser for politiets efterforskning. Regeringen så helst, at vi kunne fortsætte med at logge, som vi gør i dag, men det er desværre ikke en mulighed, siger Nick Hækkerup.

- Vi vil selvfølgelig fortsat kæmpe for, at der findes en langsigtet løsning i EU-regi. Lige nu bliver vi bare nødt til at sikre, at politiet får mulighed for at benytte loggede oplysninger i videst muligt omfang.

- Med lovforslaget vil regeringen give vores myndigheder de bedst mulige rammer for efterforskning og strafforfølgning, så de fortsat kan anvende logning i sager om grov kriminalitet som vold, drab, seksualforbrydelser og bandekriminalitet.

- Derfor er vi gået så langt, som vi overhovedet kan, inden for rammerne af EU-retten, siger justitsministeren.

Loggede oplysninger bliver brugt i langt de fleste tilfælde, hvor der er efterforskning af grove typer kriminalitet, for eksempel drab, grov narkotikakriminalitet og hjemmerøveri.

Sidste år blev der indhentet loggede oplysninger 372 gange i 49 sager om drab, 202 gange i 199 sager om smugling af narkotika og 170 gange i 166 sager om hjemmerøverier.

I dag er teleselskaber i Danmark forpligtet til at logge teletrafik og udlevere oplysninger, der kan bruges til at bekæmpe kriminalitet, herunder også mindre grov kriminalitet.

Efter en dom fra EU-Domstolen i oktober sidste år vurderes det, at det fremadrettet ikke er muligt at bede teleselskaberne om at logge oplysninger generelt.

Det er dermed heller ikke muligt for politi og anklagemyndighed at bruge sådanne oplysninger med henblik på efterforskning og at retsforfølge personer.

Det kan kun ske, hvis det sker med det formål at bekæmpe grov kriminalitet eller beskytte den nationale sikkerhed.

Regeringen fremlagde i marts i år en lovskitse for Folketinget for, hvordan logningsreglerne kan ændres.

Dengang var blandt andet It-Politisk Forening samt regeringens støttepartier kritiske over den mængde af logning, som regeringen fortsat ønskede af mobiltelefoni.

Siden har Justitsministeriet været i dialog med myndighederne og telebranchen om selve lovforslaget, som ventes præsenteret i anden halvdel af november.