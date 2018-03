Regeringen sætter gang i granskning af statslige bonusser

Innovationsminister Sophie Løhde (V) har valgt at imødekomme et politisk flertal, som har opfordret regeringen til en undersøgelse af området. Det skriver DR Nyheder.

Undersøgelsen kommer, efter at DR Nyheder har kunnet fortælle, at direktører i Banedanmark fik udbetalt bonusser i 2016, selv om flere af dem ikke indfriede deres fastsatte mål.

Seks direktører fik bonusser på mellem 100.000 og 125.000 kroner.

- Jeg vil nu sætte gang i en undersøgelse af, hvordan resultatløn bliver brugt i staten.

- Altså i hvilke institutioner og i hvilket omfang det bliver brugt, og om retningslinjerne er dels tilstrækkeligt klare, og dels om de bliver overholdt, siger Sophie Løhde til DR Nyheder og understreger, at resultatløn også er et vigtigt værktøj til at motivere.

Tilløbet til at få sat gang i undersøgelsen er i højere grad at få klarlagt tilfælde, hvor brugen af bonusser bliver givet per automatik, lyder det.

Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti har alle krævet en analyse af bonusserne.

- Jeg synes, at det er rimeligt, at regeringen giver en redegørelse for den udvikling, vi har set, hvor bonusser åbenbart er en fast bestanddel af arbejdet inden for den offentlige sektor, sagde DF's gruppeformand, Peter Skaarup, til Ritzau i slutningen af februar.

Finansordfører Benny Engelbrecht (S) er tilfreds med, at undersøgelsen nu kommer.

- De eksempler, der er blevet frembragt i den offentlige debat, viser, at det langt fra altid er enkelt at gennemskue, hvorfor der er givet en bonus.

- Hvis der er brug for en præcisering af reglerne eller andet, må vi træffe de beslutninger efterfølgende, siger han.

Ifølge DR Nyheder blev der alene i staten udbetalt 663 millioner kroner i resultatløn og præstationsbonusser. Det skete, selv om det ifølge eksperter ikke vides, om det har en effekt.