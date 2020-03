Regeringen sætter behandlingsgarantien ud af kraft

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag aften på et pressemøde.

Både behandlingsgarantien og udredningsretten sættes efter planen midlertidigt ud af kraft, så hospitalerne i stedet kan have fokus på at behandle personer med coronavirus.

- Vi kommer til at bede Folketinget om hastelovgivning på nogle af de patientrettigheder, der gælder i dag, men som utvivlsomt vil blive udfordret, siger hun.

Udredningsretten er en ret til, at man kan blive undersøgt og få en udredning af sine symptomer inden for 30 dage, fra man henvises til et hospital.

Behandlingsgarantien dækker over, at man efter udredningen har ret til behandling for det, man måtte fejle.

I forbindelse med de midlertidige suspenderinger af patientrettighederne kan planlagte operationer og behandlinger blive udskudt.

Der er tale om en benhård lægefaglig vurdering, oplyser Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.

- Der er en prioritering, som er rigtig hård, for der er en grund til, at en borger venter på en operation.

- Det vil være en konkret lægefaglig vurdering at lave, om operationer skal udskydes.

- Man får selvfølgelig den operation, man er indstillet til, men på et senere tidspunkt, siger han.

Når epidemien er ovre, vil der være opbygget en større pukkel, som det vil tage en del tid at arbejde sig igennem, forklarer Søren Brostrøm.