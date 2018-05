Regeringen pynter sig med forældet førsteplads i grøn energi

I regeringens energiudspil, i store helsidesannoncer i aviserne og på en særlig grøn kampagneside på internettet fremhæver Venstre ellers, at Danmark indtager den globale førsteplads, når det gælder rammerne for nye grønne iværksættervirksomheder.

Men nærlæser man de bagvedliggende data, er virkeligheden en anden.

Regeringen angiver WFF Verdensnaturfonden og Global Cleantech Innovation Index fra 2017 som kilde til førerpositionen i deres udspil.

Her topper Danmark ganske rigtigt landelisten, men det fremgår tydeligt af rapporten, at regeringens markante besparelser på grøn forskning og udvikling vil fortrænge Danmark fra førstepladsen.

- Danmark har imidlertid halveret sit grønne forsknings- og udviklingsbudget, siden målinger til dette 2017-indeks blev foretaget, hvilket vil sænke landets samlede score og fortrænge landet fra førstepladsen, fremgår det af rapporten.

Førstepladsen skyldes, at rapportens tal for de offentlige energiforskningsmidler bygger på tal fra 2013-2015.

Men ifølge tal fra Energistyrelsen blev de grønne forskningsmidler skåret fra over 800 millioner kroner i 2015 til under 500 millioner i 2016 og 2017.

Da netop forskning i grøn teknologi har stor betydning for Danmarks førerposition, bliver Danmark i al fald overhalet af Finland og muligvis flere andre lande.

Seniorrådgiver Hanne Jersild fra WFF, som står bag rapporten sammen med virksomheden Cleantech Group, var "ved at få teen i den gale hals", da hun læste regeringens energiudspil:

- Der er tale om, at man laver et grønt maskespil, hvor man misbruger fakta. Venstre må enten have haft bind for øjnene, eller også har partiet og ministeriet brugt rapporten mod bedre vidende, siger hun til Politiken.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ministeren. Adspurgt, om Venstre vil korrigere sin annoncekampagne, svarer klimaordfører Thomas Danielsen:

- Den er jo kørt. Det, der står i rapporten er, at vi er nummer 1. Udgangspunktet i 2016 var så, at vi med de besparelser, vi lavede på forskning, ville ryge ned fra førstepladsen. Vi har siden da skruet op for forskningsbudgettet igen, så det er lidt usikkert, hvilket niveau vi er på, siger han til Politiken.