Regeringen præsenterer plan for vaccine mod corona torsdag

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) vil med sundhedsmyndighederne præsenterer en vaccineplan for coronaindsatsen.

Det sker torsdag klokken 18 i Eigtveds Pakhus i København.

Han har på forhånd lovet, at det vil blive en skitse til en plan for, hvem der skal have vaccine først, hvis der er et begrænset antal. Et andet spørgsmål er, hvordan vaccinerne rent logistisk bliver delt ud til de mennesker, som har brug for dem.

Det er ventet, at danske statsborgere bliver tilbudt en vaccine frivilligt og betalt af staten. En række medicinalvirksomheder har meddelt, at de regner med at have en fuldt funktionsdygtig vaccine inden længe.

EU-Kommissionen har allerede i oktober appelleret til, at medlemslandene sørgede for at have en vaccinestrategi klar. En lang række EU-lande har allerede en vaccinestrategi klar.

Foruden sundhedsministeren deltager direktør Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen, direktør Thomas Senderovitz fra Lægemiddelstyrelsen og afdelingschef Tyra Grove Krause fra Statens Serum Institut.

/ritzau/