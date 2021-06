Regeringen pålægger igen bankerne at lægge penge til side

Tirsdag fik ministeren en henstilling fra Det Systemiske Risikoråd, der skal overvåge den finansielle sektor i Danmark, om, at det var på tide igen at bede banker og realkreditinstitutterne om at lægge penge til side.

Det sker gennem noget, der kaldes den kontracykliske kapitalbuffer. Det dækker over, at regeringen kræver, at der i gode tider lægges penge til side til dårligere tider i bankerne og realkreditinstitutterne.

Tanken er, at når der så opstår en krise, kan de penge, der blevet lagt til side, tages i brug. Det skal forhindre, at bankerne i finansielle kriser ikke har penge at låne ud.

Mekanismen blev taget i brug under corona. Her sænkede ministeren kravene til, hvor meget der skulle lægges til side, til nul.

Det frigjorde dermed flere penge, som bankerne og realkreditinstitutterne kunne bruge og låne ud.

I pressemeddelelsen siger erhvervsministeren:

- Regeringen frigav i marts 2020 den kontracykliske buffer for at understøtte bankernes udlånskapacitet, så bankerne kunne holde hånden under virksomheder og arbejdspladser under nedlukningerne.

- Danmark er kommet godt igennem coronakrisen, og regeringen forventer, at den økonomiske aktivitet vil tage yderligere til efterhånden som lukkede brancher genåbnes og befolkningen vaccineres.

- Derfor er det fornuftigt at lægge til side i gode tider, så vi har noget at stå imod med, hvis Danmark måtte blive ramt igen.

Dermed er det genindførte krav også et tegn på, at dansk økonomi ifølge regeringen er på vej væk fra den krisetilstand, der har hersket siden corona-epidemien brød ud.

Finans Danmark, der er en organisation for bankerne og realkreditinstitutterne, fortalte tirsdag, at den mener, at det er for tidligt at begynde at lægge penge til side igen.

Det Systemiske Risikoråd varslede allerede tirsdag, at rådet inden året er omme formentlig vil anbefale, at kravet til hvor mange penge, der skal lægges til side, skal hæves igen.