Statsminister Mette Frederiksen (S) og regeringen vil gøre klar til en stille og rolig opblødning på det nedlukkede Danmark efter påske. Det kræver dog, at danskerne opfører sig fornuftigt i de kommende uger, således at spredning af coronavirus kan blive holdt nede.

Regeringen overvejer gradvis åbning af Danmark efter påske

Fortsætter danskerne fornuftig adfærd for at undgå at sprede smitte, vil regeringen gradvist åbne Danmark.

Danmark kan være på vej mod at blive åbnet stille og roligt op igen, når vi kommer om på den anden side af påskeferien midt i april.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) mandag på et pressemøde i Statsministeriet.

En eventuel genåbning af samfundet kræver dog, at befolkningen fortsætter en fornuftig adfærd i de kommende uger, således at smittespredning med coronavirus kan blive holdt nede så vidt muligt.

- Hvis vi ikke lykkes med at stå sammen og holde afstand. Hvis tallene stiger voldsomt.

- Hvis danskere mødes og forsamles, så kan vi ikke åbne Danmark op efter påske. Så kan vi komme i den modsatte situation, hvor vi må stramme endnu mere.

- Vi kigger ind i en meget mærkelig tid. Vi vil opleve, at flere bliver syge, men hvis vi står sammen, så kan vi se en gradvis åbning af samfundet, siger Mette Frederiksen.

Hun ønsker ikke at gå ind i spekulationer om, hvilke områder i samfundet der kan blive åbnet med mindst mulig risiko.

- Vi kommer ikke en gang til at gisne om det i dag, siger statsministeren.

Det skyldes ifølge hende, at regeringen har brug for at se anbefalinger fra fagfolk først, og "det afhænger meget af, hvordan tingene kommer til at foregå i Danmark i de næste to uger".

Af samme årsag vil regeringen fortsat arbejde videre med de omfattende lovstramninger, der foregår i øjeblik i Folketingssalen.

- Det vil vi stadig ikke afvise, at vi får behov for. Men vores håb og forventning er ikke, at vi får behov for de meget store foranstaltninger, der endnu ikke er trådt i kraft, siger Mette Frederiksen.

For en uge siden, mandag den 23. marts, forlængede regeringen den nedlukning af Danmark, der er lavet for at bremse spredningen af coronavirus.

Nedlukningen blev dengang forlænget med to uger til 13. april.

Det samme gjaldt grænselukningen, men den bliver der ikke pillet ved i denne omgang, siger Mette Frederiksen.

- Vi skal selvfølgelig ikke hente ny smitte ind udefra, siger hun.

Statsministeren forbereder danskerne på, at de ved en genåbning skal indstille sig på at arbejde og gå i skole på forskudte tidspunkter efter påske.

Det skal også være med til at forhindre smittespredning.

Coronavirus har været det altdominerende tema i dansk politik i flere uger.

Siden smitten kom til Danmark, har Folketinget i hidtil uset grad indført en lang stribe hastelove om strafskærpelser, udvidelse af epidemiloven og store hjælpepakker til dansk erhvervsliv.

Mandag er indtil videre 77 personer døde, mens de var smittet med coronavirus, viser tal fra Statens Serum Institut.

Foreløbig er 2577 personer blevet testet positive for coronavirusset i Danmark.

Antallet af coronasmittede, som er indlagt på landets sygehuse, fortsætter også med at stige. Mandag er 533 personer indlagt, og af de 533 er 137 personer indlagt på intensivafdeling.