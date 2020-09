Regeringen orienterer om corona efter kritik om uklarheder

Regeringen har for nyligt indført flere restriktioner i nattelivet, på restaurationer og på plejehjem og har tidligere varslet, at der kan komme flere. Men smitten er faldende, så der ventes ikke umiddelbart nye tiltag.

Der har den seneste tid været kritik af regeringen. Den går på, at det er uklart, om det er regeringen eller sundhedsmyndighederne, der eksempelvis står bag lukning af restaurationer og barer klokken 22.

Det kan blive et tema, når sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), direktør Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen og faglig direktør Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut taler på pressemødet.

Også rigspolitichef Thorkild Fogde vil være til stede.

Blå blok i Folketinget har krævet, at regeringen fremlægger videnskabeligt grundlag for at begrænse åbningstiden for blandt andet restauranter. Det sker, efter at to eksperter har sået tvivl om effekten.

Socialdemokratiets erhvervsordfører, Orla Hav, udtrykte sig mandag på en måde, der kan tolkes som, at oplysning af borgerne vil betyde, at regeringens tiltag mister legitimitet.

- Der må være en begrundelse for, at man ikke lægger dokumentationen frem. En af dem kan være, at der ikke skal opstå tvivl om regeringens linje i befolkningen, og det er sådan set legitimt, sagde han til Berlingske.

Med efterårets komme er der flere smittede med coronavirus i Danmark. Men niveauet er faldet en smule de seneste dage efter tiltag, hvor folk skal bære masker på restaurationer, der skal lukke klokken 22.

Der er 392 nye smittetilfælde med coronavirus i Danmark. Det oplyser Statens Serum Institut tirsdag.

Det er det laveste antal daglige tilfælde, der er registreret de seneste 13 dage.

Trods den faldende tendens er antallet af smittede fortsat fire gange så højt som i starten af september. Der bliver testet langt flere, end da udbruddet for alvor tog fat i marts.