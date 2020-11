Regeringen opgiver hastelov om mink

Regeringen vil ikke fremsætte et forslag til hastelov om at slå mink i hele Danmark ned tirsdag. Det erfarer Ritzau fra flere kilder.

Det sker efter, at der ikke er den nødvendige opbakning i Folketinget til at hastebehandle loven. Det kræver et flertal på tre fjerdedele af Folketinget for at hastebehandle loven.