Regeringen er sammen med sine støttepartier - De Radikale, Enhedslisten og SF - klar på til at regulere de store techvirksomheder som Facebook, Google og Amazon politisk. Løsningerne ligger dog ikke lige for. (Arkivfoto)

Regeringen og støtter vil regulere techgiganter politisk

Techgiganter som Facebook og Google skal i højere grad reguleres politisk.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S), Sofie Carsten Nielsen (R), Pia Olsen Dyhr (SF) og Mai Villadsen (EL) i et fælles interview med Politiken.

Der er ikke et konkret lovforslag på vej fra regeringen, men partilederne mener, at regulering af techgiganterne er nødvendigt.

De nævner tre eksempler på mulige indgreb: Forretningsmodeller skal mere frem i lyset, samfundet skal have et indblik i algoritmer, og techgiganterne skal betale mere i skat.

Ingen af de fire partiledere vil dog lægge sig fast på, hvordan en model kunne se ud.

- Alle samfundsområder har brug for spilleregler. Det har vi i trafikken, det har vi, når man udgiver en avis. Den samme logik skal jo gælde på de sociale medier.

- Jeg tror, vi kommer til at lovgive, siger statsminister Mette Frederiksen til Politiken.

Hun mener ikke, at det er hyklerisk at ville regulere techvirksomheder som Facebook, som hun selv bruger flittigt.

Det er en strukturel udfordring, som ikke løses ved, at vi hver især dropper brugen af det, siger hun.

I stedet er spørgsmålet, hvordan man får udformet nogle spilleregler, som er funderet demokratisk, og som udvider det demokratiske rum, lyder det.

- Jeg tror også, vi går fejl, hvis vi mener, at Facebook er problemet. For jeg tror, at forråelsen er meget mere udbredt. Og konkurrencen, siger Frederiksen til avisen.

Til Jyllands-Posten siger erhvervsminister Simon Kollerup (S), at han ikke er "bange for at bruge hele værktøjskassen".

Ifølge Politiken vil regeringen fredag lancere en hvidbog, der mere detaljeret skal kortlægge udfordringerne med techgiganterne.

Den baseres på ni princippet for internationale megavirksomheders tilstedeværelse i Danmark, skriver avisen.