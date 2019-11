Finansminister Nicolai Wammen (S) og Socialdemokratiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen, har i en del uger forhandlet om en finanslov for 2020. Her ses duoen tirsdag på vej til forhandlingerne, som fortsætter onsdag.

Regeringen og dens støtter filer løs på finanslovsknaster

Alt efter, hvem man spørger, er en finanslov enten ganske tæt på med få uenigheder eller stadig et stykke ude i fremtiden med mange knaster.

Det står tilbage, efter at Finansminister Nicolai Wammen (S), Enhedslisten, De Radikale, SF og Alternativet igen onsdag er gået sammen i mødelokalerne i Finansministeriet for at komme frem til en finanslov for 2020, regeringens første.

- Vi gør gode fremskridt. Vi havde et godt møde i går (tirsdag, red.), hvor vi fik høvlet nogle knaster af, og jeg håber, at vi i dag kan komme endnu længere, siger Wammen før onsdagens møde.

- Der er rigtig god stemning, og alle partierne bidrager til, at vi kan komme i mål. Der er altid noget, man skal have på plads til sidst i en finanslovsforhandling, og det er der også i år, siger han.

De Radikale er dog mindre optimistiske, da politisk ordfører Sofie Carsten Nielsen ankom i Finansministeriet.

- Vi er slet ikke i mål med de grønne ting, vi forhandler om. Vi har sagt, at det her skal være den grønneste finanslov nogensinde. Det skal kunne måles. Også i CO2-reduktioner, siger hun.

De Radikale har samtidigt sagt, at de ikke vil lægge stemmer til en finanslov, hvor grænsekontrollen i sin nuværende form bliver finansieret. Og partiet har ikke hørt alternativer fra Nicolai Wammen endnu på det punkt.

- Der er intet for os her og der er ikke fremlagt forslag for os. Men vores holdning er den sammen, vi kommer ikke til at støtte grænsekontrollen i sin nuværende form, siger Sofie Carsten Nielsen.

Modsat De Radikale er SF-formand Pia Olsen Dyhr ganske positiv her i slutfasen.

- Vi er tæt på at lande en finanslov. Vi har nogle enkelte dele, vi ikke er helt i mål med.

- Men for SF's vedkommende er vi klar til meget snart at lave en finanslov. Alle partier til stede skal lande en finanslov, og vi har alle ønsker til denne finanslov. Som det ser ud nu, får vi et godt løft af velfærden, siger hun.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, håber på en snarlig aftale. Men hun har ikke lavet planer for weekenden, som hun siger det.

- Jeg håber ikke, at vi er så langt fra at være enige. Vi burde være ved at være i mål, men der er fortsat nogle store knaster tilbage.

- Det handler om finansiering, den grønne omstilling og udenlandsk arbejdskraft, siger hun.

Det er især Enhedslisten og De Radikale, som er uenige, når det kommer til udenlandsk arbejdskraft. De Radikale vil åbne op for mere, men Enhedslisten er skeptisk.

Der bliver formentlig ikke landet en aftale onsdag. De Radikales leder, Morten Østergaard, er nemlig ikke til stede ved onsdagens forhandlinger.

Han deltager i et arrangement i Esbjerg hos Sydvestjysk Landboforening. Temaet er fremtidens landsbrug.

Han ventes dog tilbage onsdag aften. Og derfor er det en mulighed, at parterne onsdag aften kan forhandle igen, hvis der er behov for det med Østergaard ved bordet.

Foruden S-regeringen og partierne i resten af rød blok er også Alternativet en del af forhandlingerne.