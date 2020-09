Regeringen mindsker kontrollen ved de danske grænser

Den omfattende grænsekontrol både mod blandt andet Tyskland og Sverige bliver fra torsdag mindsket. Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Grænsekontrollen blev indført i marts for at styrke kontrollen med indrejsende, der kan være smittet med covid-19 og dermed bringe smitten til Danmark.

- Regeringen har besluttet, at politiet fra i dag den 3. september 2020 overgår fra fuld grænsekontrol til tilpasset kontrol ved alle danske grænseovergange.

- Den tilpassede grænsekontrol indebærer, at grænsekontrollen generelt gennemføres med periodevise og stikprøvebaserede indsatser, skriver Rigspolitiet.

Det oplyses yderligere, at man "snarest muligt" vil åbne alle grænseovergange til Tyskland.

Grænsekontrollen, og i en periode nærmest lukkede grænser, har givet frustration ikke mindst i grænseområderne, da det har ført til lange køer.

- Politiet forventer, at den tilpassede grænsekontrol vil give en smidigere afvikling og dermed en kortere ventetid for rejsende ind i Danmark, skriver Rigspolitiet.

Den fulde grænsekontrol og strikse indrejserestriktioner har været et politisk slagsmål i takt med, at situationen med covid-19 blev mindre akut. Torsdag er der da også både ros og rynkede bryn over beslutningen.

- Det er bestemt ikke den fornuftige vej at gå. Regeringen må redegøre for, hvorfor man nu pludseligt skal have en mildere kontrol.

- Der er stadig risiko for, at der kan komme covid-19 ind over grænserne. Og indrejsekontrollen i sig selv har en rigtig god virkning på kriminalitetsbekæmpelsen. Så jeg synes på alle mulige måder, at det er en dårlig beslutning, dette her, siger Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup.

De Radikales Kristian Hegaard skriver på Twitter

- Så er alle grænserne til og fra Tyskland åbne igen. Godt for pendlerne og grænselandet.

Nyheden bringer også glæde hos Dansk Industris branchedirektør for Transport Michael Svane:

- Det fjerner den daglige gene, der har været for især pendlere. Jeg har så sent som i dag talt med en virksomhed, der brugte rigtigt meget tid hver dag på at krydse grænsen. Deres hverdag bliver markant forbedret med dette her, siger han.

I de danske lufthavne vil der fortsat være fast politibemanding.

- Covid-19 indsatsen i de internationale lufthavne vil i forhold til ankomster fra åbne lande i Schengen-området, også basere sig på stikprøvevis kontrol, men også her spiller det aktuelle efterretningsbillede, de lokale forhold og trafikmønstre en rolle i grænsekontrollen.

- Der vil fortsat være fuld indrejsekontrol med indrejsende fra fly, der kommer fra karantænelande, skriver Rigspolitiet.