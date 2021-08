Regeringen løfter foden fra speederen

Men efter et 2021 med den største økonomiske vækst i 15 år er det tid at løfte foden fra speederen for at undgå overophedning af samfundsøkonomien.

Det var bagtæppet, da finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde mandag præsenterede regeringens udspil til et "stramt og afdæmpet" samfundsbudget for det kommende år.

Regeringen vil især sætte ind på velfærdsområdet. Det skal ske med initiativer, der - i et år med kommunalvalg - skal binde by og land bedre sammen.

Der afsættes 1,2 milliarder kroner af til forhandlinger med andre partier samt fire milliarder kroner til den fortsatte håndtering af corona.

- Vi har klaret os økonomisk gennem coronakrisen. Hverdagen kan så småt begynde at vende tilbage. Der er brancher og virksomheder, der er hårdt ramt. Men når vi ser på det samlede billede for dansk økonomi, så går det rigtig godt, sagde Nicolai Wammen.

Ifølge finansministeren forventes der i år en kraftig stigning i dansk økonomi på 3,8 procent af bruttonationalproduktet. Den højeste siden før finanskrisen.

Selv om regeringen nu håndfast pakker coronatidens spenderbukser væk, så er det ifølge økonomer ikke nok.

- I vores optik burde Wammen give bremsen et lidt hårdere tryk - simpelthen fordi advarselslamperne blinker. Både på arbejdsmarkedet og på boligmarkedet er truslen om en overophedning ganske reel, siger Søren Kristensen, cheføkonom i Sydbank.

I Arbejdernes Landsbank efterlyser cheføkonom Jeppe Juul Borre blandt andet et opgør med boligjobordningen, da håndværkerne allerede har enormt travlt.

- Spørger man, om der trækkes tilstrækkeligt tempo ud, er svaret faktisk et nej, siger han i en kommentar.

Ser man på finanslovens effekt på økonomien, skal man helt tilbage til Poul Schlüters kartoffelkur i 1980'erne for at finde magen til smalhans.

I modsætning til kartoffelkuren er det dog ikke nye initiativer fra regeringen, der fører til opbremsningen. Det er primært udløb af forskellige coronaordninger.

Regeringens støttepartier er ikke imponerede.

- Vi er ikke deciderede modstandere af det, vi har set nu. Men vi synes, det er uambitiøst, siger SF's finansordfører, Lisbeth Bech-Nielsen.

SF efterlyser blandt andet bedre velfærd for gravide og børn og unge samt fokus på rent drikkevand og et klasseloft på 24 elever i grundskolen.

De Radikale vil bruge penge på folkeskolen, klimaindsatsen og mere forskning.

- Alt for mange børn mistrives og lærer ikke nok. Det skal vi styrke, så folk kan få et meningsfyldt og godt liv, siger partiets finansordfører, Andreas Steenberg.

Han efterlyser også en stærkere klimaindsats.

Også Enhedslisten håber, at partiet kan presse regeringen til blandt andet at bruge flere penge på reduktioner i CO2-udledningen, end regeringen selv lægger op til.

- Regeringen overser fuldstændig den grønne omstilling, siger politisk ordfører Mai Villadsen.

Venstre klandrer regeringen for ikke at være ambitiøs nok.

- Der bliver gjort for lidt for at fremtidssikre dansk økonomi med flere hænder og sætte gang i den grønne omstilling. Venstre vil øge beskæftigelsen og investere i klimaet, siger formand Jakob Ellemann-Jensen.

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, peger på, at der kommer flere ældre, og at regningen for vores velfærdssamfund stiger.

- Skal vi have råd til god velfærd i fremtiden, skal vores virksomheder derfor tjene flere penge. Men lige nu siger mange virksomheder nej til ordrer, fordi der ikke er arbejdskraft nok, siger han.