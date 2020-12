Regeringen laver grøn skattereform uden Enhedslisten

Regeringen, Venstre, De Radikale, SF og De Konservative er enige om en grøn skattereform.

Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse.

Selve aftalen og detaljerne i den præsenteres tirsdag klokken 15.30. Anført af finansminister Nicolai Wammen (S) og skatteminister Morten Bødskov (S).

Det er dog værd at bemærke, at støttepartiet Enhedslisten ikke er med i aftalen efter forhandlinger mandag.

Enhedslistens klimaordfører, Mai Villadsen, kalder aftalen for "et voldsomt svigt på klimaområdet". Blandt andet fordi aftalen ikke indeholder en CO2-afgift. Ifølge Enhedslisten i hvert fald. Ritzau kender ikke detaljerne i aftalen.

Netop en CO2-afgift er dog et hovedpunkt i en grøn skattereform. En CO2-afgift var i øvrigt ikke med i regeringens udspil.

Tværtimod skrev regeringen i sit udspil, at "det endnu ikke er muligt at lave en tilstrækkelig god beskatningsmodel for en CO2-afgift, der kan virke i praksis."

Mandag gentog Venstre, De Konservative og De Radikale Venstre deres krav om en ensartet CO2-afgift, der er fuldt indfaset i 2030.

En CO2-afgift skal være medvirkende til målet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990.

Regeringen fremførte i sit udspil, at der vil være praktiske udfordringer med at beskatte CO2-udledningen. Som eksempel pegede regeringen på de dele af landbruget, hvor udledningen ikke stammer fra energiforbrug.

I stedet foreslår regeringen nu at hæve energiafgiften i stedet.