Regeringen lægger op til hurtig Arne-aftale

Regeringen vil med et hurtigt forhandlingsforløb forsøge at få en aftale om tidlig tilbagetrækning på plads.

Hvis det står til regeringen, så skal en aftale om tidlig tilbagetrækning være på plads om en uge. Derfor er der nu lagt op til en hurtig forhandlingsproces.

Tirsdag var de tre partier, der umiddelbart er mest enige i regeringens udspil, til forhandlinger. Det var Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti. De mødes også senere i denne uge.

- Vi er ikke klar til at sige ja til noget endnu. Men hvis der kommer en imødekommelse af partierne - om der så kan komme en hurtig aftale - det skal jeg lade være usagt, siger Dansk Folkepartis beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted.

- Nu skal vi se på hvordan og hvorledes det ender. Den model, der er lagt op til, var ikke det, der blev præsenteret under valgkampen. Og det vil vi forholde os retten til at kritisere, tilføjer han.

Politisk kommentator Noa Redington vurderer, at en aftale kan falde hurtigt.

- Jeg er helt overbevist om, at de lukker en aftale, og at det kan gå hurtigt. Afstanden mellem de tre partier og regeringen er ikke særlig stor. De vil have nogle forbedringer, men udgangspunktet er, at de ikke kan sige nej.

- Så der kommer en aftale, og den kommer rimeligt hurtigt, siger han.

Fraværende ved forhandlingerne tirsdag var altså både det store oppositionsparti Venstre og støttepartiet De Radikale.

Sidstnævntes beskæftigelsesordfører, Samira Nawa, understreger, at partiet stadig ser sig selv som del af forhandlingerne.

- Vi er gået konstruktivt til forhandlingerne. Det er svært at spå om, hvorvidt vi bliver en del af en endelig aftale. Vi har ikke på noget tidspunkt afvist at ville være med i noget.

- Vi har ikke nogen møder i kalenderen med ministeren om dette her. Men jeg har talt med ministeren om, at vi igen skal drøfte tidlig tilbagetrækning. Så jeg forventer da, at vi bliver indkaldt, siger hun.

Noa Redington vurderer, at regeringen ved at holde forhandlingerne til de partier, der umiddelbart er mest enige i udspillet, undgår, at en masse diskussion og debat går fra forhandlingslokalet til pressen.

- Der er en masse bløde punkter i regeringens forslag. Men ved at holde det helt tæt til en kreds af partier, der har sagt, at de i udgangspunktet gerne vil være med, undgår man en offentlig debat, siger han.

- Regeringen har i udgangspunktet flertal for sin aftale. Så kan de holde De Radikale og Venstre på pinebænken for på et tidspunkt at præsentere dem for en stort set færdig aftale, som de så kan sige nej til, siger Noa Redington.

Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen, fortæller, at han forventer, at hans parti bliver indkaldt til forhandlinger i begyndelsen af næste uge og inden det får svar på en stribe spørgsmål.

- Vi møder op, når regeringen inviterer. Men vi har den tilgang, at vi ikke ønsker at sende raske mennesker på pension og vi ønsker ikke at sende en kæmpe regning til danskerne, siger han og fortsætter:

- Regeringen ønsker vel et eller andet aftalt inden Folketingets åbning. Vi indgår gerne i drøftelser og forventer selvfølgeligt, at når regeringen inviterer, så er det fordi regeringen mener, at der fortsat er noget at tale om.