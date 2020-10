Regeringen kræver mundbind i biografen og supermarkedet

Det oplyser statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde fredag aften, der bliver afholdt i Spejlsalen i Statsministeriet på Christiansborg.

Regeringen skærper fra på torsdag i næste uge kravene til brug af mundbind under coronakrisen.

Fra torsdag skal danskerne bære mundbind eller visir, når de færdes på endnu flere offentlige steder end i dag.

- Krav om mundbind udvides, siger statsministeren.

- Det skal nu bæres i indendørs lokaler, hvor der er offentlig adgang. Det er for eksempel i supermarkeder, storcentre og biografer, på hospitaler, kulturinstitutioner og ungdomsuddannelser for bare at nævne nogle af eksemplerne.

- Kravet om mundbind de her steder gælder fra 29. oktober, så man kan nå at få købt et lager, siger hun.

Restriktionerne gælder foreløbig frem til 2. januar næste år.

Hidtil har man skullet bære mundbind eller visir, når man står op og bevæger sig rundt på en restaurant, bar eller café. Det samme gælder i for eksempel bagerforretninger og konditorier, og når man har hentet takeaway.

Ligeledes har det været obligatorisk for danskere at bruge mundbind eller visir, når de færdes i den kollektive trafik.

Børn under 12 år og andre, for eksempel personer med fysiske eller mentale svækkelser, har dog været undtaget fra reglerne.

Coronarestriktionerne om mundbind stod til at udløbe med udgangen af oktober, men de bliver nu altså forlænget med lidt over to måneder.

Årsagen til de skærpede restriktioner skal findes i smittetallene med coronavirus, som er steget markant i den seneste tid.

- Vi gør det, fordi smittetrykket nu har nået så højt et niveau, og vi ved, at det (mundbind, red.) er noget, der giver noget ekstra beskyttelse, siger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

Både torsdag og fredag blev der med henholdsvis 760 og 859 tilfælde sat daglig rekord for, hvor mange danskere, der er blevet bekræftet smittet med coronavirus.

Effekten ved at bruge mundbind i forhold til at forebygge smitte har været diskuteret. Men Søren Brostrøm forsikrer, at det har en effekt.

- Vi er ikke ude i noget symbolsk, så ville vi ikke anbefale det som sundhedsmyndigheder, siger han.

- Jeg er også nødt til at være ærlig og sige, at vi har ikke den perfekte evidens for mundbind, og det har vi også diskuteret før. Vi sagde jo faktisk noget andet i foråret, hvor vi ikke var overbeviste om det.

- Men vi er blevet overbevist af blandt andet udenlandske erfaringer og nyere dokumentation. Så der er i vores øjne tilstrækkelig dokumentation til, at vi kan se, at vi får en supplerende beskyttelse ved at bruge mundbind, siger Søren Brostrøm.

Sundhedsstyrelsens direktør henviser til, at blandt andet det europæiske smitteagentur og verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler brug af mundbind.

- Så dér står vi på solid grund. Jeg ved godt, at nogle udfordrer og siger, at der mangler evidens.

- Men der er rigelig dokumentation for, at vi i den nuværende situation kan tage det ind, siger Søren Brostrøm.