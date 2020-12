Regeringen kommer restauranter i møde med aftale om hjælp

Justeringen skal blandt andet gøre det nemmere at få adgang til ordningen om lønkompensation for restauranter i de 38 kommuner, hvor restauranter kun må sælge takeaway.

Restauranterne må ikke have gæster og kan kun sælge takeaway frem til 3. januar.

Med justeringen bliver det muligt for restauranter at sende noget af personalet hjem med lønkompensation, samtidig med at resten af personalet møder op og leverer mad til takeaway, skriver TV2.