Regeringen kommer med hjælpepakke til de selvstændige

Pressemøderne fra regeringens side kommer i en lind strøm i disse dage, hvor coronaudbruddet fylder alt i dansk politik.

Onsdag er ingen undtagelse.

Her kommer regeringen med nye tiltag på det økonomiske område. Det oplyser Finansministeriet.

På et pressemøde klokken 12 onsdag vil finansminister Nicolai Wammen (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S) præsentere initiativer, som skal hjælpe erhvervslivet, der er hårdt ramt af den nuværende coronakrise.

Fokus er nu rettet mod de selvstændige, de små enkeltmandsvirksomheder samt de brancher, der er særligt hårdt ramt af coronakrisen.

Der er allerede lavet en hjælpepakke til erhvervslivet med blandt andet udskydelse af A-skat og moms samt en lønkompensation. Men i flere dage har især de selvstændige råbt om hjælp fra regeringen.

Blandt andet rejsebranchen er hårdt ramt af coronaudbruddet. Dertil kommer alle de butikker, som fra onsdag klokken 10 må holde lukket som følge af de nye tiltag, statsminister Mette Frederiksen (S) præsenterede tirsdag aften.

Her kom det frem, at en række butikker, centre og sportshaller skal lukke til og med 30. marts for at bremse spredningen af coronavirus.

Det betyder, at eksempelvis shoppingcentre, restauranter, barer, natklubber, fitnesscentre, frisører, solcentre, tatovører, vandpibecaféer og andre butikker, hvor personer kommer i tæt kontakt, skal lukke.

Det vil selvsagt kunne mærkes i omsætningen, som går helt i stå. Det er her, at regeringen vil sætte ind med nye hjælpemidler.

Regeringen lægger op til politiske forhandlinger med alle Folketingets partier om de tiltag, den vil præsentere onsdag.

En lang række erhvervsorganisationer og partierne i Folketinget er kommet med ønsker på området. Disse samt tiltagene fra regeringen skal i sidste ende strikkes sammen til den endelige hjælpepakke.